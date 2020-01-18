دي ليخت سينضم الى برشلونة في عام 2021

السبت 18 يناير 2020

اعلن موقع كالتشيو ميركاتو أن المدافع الهولندي لنادي ​يوفنتوس​ ​ماتياس دي ليخت​ سينضم إلى ​برشلونة​ في عام 2021.



واوضحت هذه المصادر أن برشلونة سيضطر إلى الانتظار حتى 2021 على الأقل إذا أراد التعاقد مع صخرة الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت، والسبب وراء ذلك أن قانون الضرائب الإيطالي الجديد الذي صدر في عام 2019 يضمن أن 50% فقط من راتب دي ليخت يخضع للضريبة.

ولكن هناك فائدة كبيرة، تنطبق هذه الميزة فقط في حالة بقائه عامين على الأقل في إيطاليا وفي حالة الانتقال للخارج سيضطر اليوفي لدفع جميع الضرائب التي تم إعفاؤها منها طوال هذه الفترة، مشيرة الى ان عام 2021 سيكون هو العام الذي يمكن فيه لبرشلونة محاولة إحضار دي ليخت إلى ملعب كامب نو.