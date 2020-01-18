شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام واتفورد x توتنهام: بداية سلبية غير مسبوقة للسبيرز منذ 34 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل توتنهام تراجع النتائج وسقط في فخ التعادل السلبي خارج قواعده ضد فريق واتفورد، في افتتاح مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل توتنهام هذه المباراة هو يبحث عن فوزه الأول في الدوري خلال العام الجديد، لكن الفريق نجا من هزيمة محققة بفضل حارس مرماه، الأرجنتيني باولو جازانيجا، الذي تصدى لركلة جزاء من قائد واتفورد، تروي دييني، قبل 20 دقيقة تقريبًا من نهاية المباراة، لينقذ فريقه من الهزيمة.

وعجز توتنهام عن تحقيق الفوز في البريميرليج للجولة الرابعة على التوالي (تعادلان وهزيمتان) ليصبح رصيد الفريق 31 نقطة على بعد 8 نقاط كاملة من صاحب المركز الرابع الحالي، تشيلسي، والذي لديه مباراة في مساء اليوم ضد نيوكاسل.

Advertisements

وأصبح رصيد توتنهام الحالي هو أسوأ رصيد نقاط للفريق عند هذه المرحلة من موسم في المسابقة (بعد مرور 23 جولة)، منذ موسم 2008/2009 (الفريق وقتها جمع 24 نقطة بعد مرور 23 جولة من بداية الموسم).

وفشل توتنهام في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري خلال العام الجديد (خسر ضد ليفربول وساوثهامبتون بنتيجة 1-0 وتعادل اليوم 0-0)، محققًا اسوأ سلسلة له في بداية عام ميلادي منذ عام 1986، ليبدأ الفريق في المعاناة حقًا مع غياب قائده وهدافه، هاري كين، الذي قد يغيب عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وتألق الأرجنتيني «جازانيجا» محافظًا على نظافة شباك توتنهام للمرة الأولى منذ الجولة 16 (4-0 ضد بيرنلي)، ومحافظًا على نظافة الشباك للفريق خارج قواعده في الدوري للمرة الأولى هذا الموسم (في المباراة رقم 12 لتوتنهام خارج قواعده).

وجاء التعادل السلبي اليوم لينهي سلسلة توتنهام من خوض مباريات في البريميرليج بدون تعادل سلبي، والتي توقفت اليوم عند 93 مباراة متتالية، وهي ثاني أطول سلسلة على الإطلاق لفريق لا يخوض مباراة تنتهي بالتعادل السلبي في تاريخ البريميرليج بعد مانشستر يونايتد (114 مباراة متتالية، وانتهت هذه السلسلة في عام 2002).

وواصل فريق واتفورد ابتعاده عن صراع الهبوط بعد أن حافظ على سلسلة اللاهزيمة لـ6 مباريات متتالية (4 فوز و2 تعادل)، وأصبح رصيد الفريق 23 نقطة على بعد نقطتين من منطقة الهبوط (الفريق خلال النصف الأول من الموسم كان في قاع الترتيب).