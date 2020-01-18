شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يتعادل سلبيًا مع واتفورد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة نادي توتنهام مع مضيفه واتفورد في إطار الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم ينجح أصحاب الأرض في تحول العديد من الفرص التي سنحت لهم خلال اللقاء لهز شباك السبيرز، كما أهدر مهاجم الفريق تروي دييني ركلة جزاء في الدقيقة 70، تصدى لها ببراعة حارس توتنهام باولو جازانيجا.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد توتنهام إلى النقطة 31 في المركز السابع، كما ارتفع رصيد واتفورد إلى النقطة 23 في المركز الـ 16.
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