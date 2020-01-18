شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» أساسيًا و«المحمدي» على مقاعد بدلاء أستون فيلا أمام برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي أعلن المدير الفني لأستون فيلا الإنجليزي، دين سميث، تشكيل الفريق لمواجهة برايتون, في المباراة التي تجمع بينهما في الخامسة مساءُ, ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء. وجاء التشكيل كالآتي: Advertisements حراسة المرمى: بيبي رينا الدفاع: جيلبرت، كونسا، مينجيز، هاوس الوسط: ناكامبا، درينكووتر، تاريجيت، تريزيجيه، جريليش الهجوم: أنور الغازي تنويه تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم

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