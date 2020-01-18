نجم مانشستر يونايتد السابق يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة ليفربول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
حث ناني فريقه السابق مانشستر يونايتد على تحقيق الفوز المفاجئ على ليفربول على ملعب أنفيلد، على الرغم من تخلفه بـ 27 نقطة خلف منافسه في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال ناني: "عندما يتوقع الجميع أن يخسر فريق هذه الأنواع من المباريات، يكون أمام هذا الفريق فرصة للرد بطريقة مختلفة. مانشستر يونايتد لا يزال مان يونايتد، مع لاعبين كبار، وبدافع كبير، يمكن أن يحدث كل شيء. حتى لو أن ليفربول أفضل فريق في الدوري الإنكليزي الممتاز".
وأضاف: "لدى مان يونايتد لاعبون رائعون يمكنهم أن يحددوا نتيجة مباراة في لحظة واحدة. أنا واثق من أن مان يونايتد سوف يفعل الشيء نفسه الذي فعله مع مانشستر سيتي سابقا".
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