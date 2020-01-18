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المنتخب السعودي الأولمبي إلى نصف النهائي بفوزه على تايلند .. ليواجه الفائز من الإمارات وأوزبكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _بانكوك

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لكأس آسيا 2020، بعد فوزه على تايلند المضيفة بهدف دون رد اليوم على استاد ثاماسات، ضمن دور ربع النهائي للمسابقة والمقامة في تايلند.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 78 عندما سجل منتخب الأخضر هدف الفوز من ضربة جزاء عن طريق عبد الله الحمدان.

وكانت بداية المباراة سريعة، وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب التايلندي عند الدقيقة 6 عندما سددها اللاعب سوفانات لترطم بالقائم الأيسر لمرمى الأخضر، لكن سرعان ما استعاد المنتخب السعودي زمام المباراة وسيطر على المجريات، وسنحت له فرصة عندما انطلق عبدالله الحمدان في هجمة مرتدة سريعة ودخل منطقة الجزاء قبل، لتضيع في الدقيقة 17، وكانت أخطر الفرص للأخضر عندما انطلق سامي النجعي على الجهة اليمنى وأرسل كرة متقنة على باب المرمى إلى الحمدان الذي حولها من اللمسة الأولى، لتمر قريبة بجوار القائم بالدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

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وفي بداية الشوط الثاني انحصر اللعب في وسط الملعب لكلا الفريقين دون خطورة فعلية على المرمى، وبعد الدقيقة 60 كثف الأخضر الهجمات على مرمى تايلند، ليسجلوا هدف التقدم في الدقيقة 77 من ضربة جزاء احتسبت من قبل الحكم العماني بعد الرجوع إلى نظام الفيديو المساعد، نتيجة تعرض الحمدان للإعثار داخل منطقة الجزاء، لينفذها الحمدان معلنا هدف التقدم للأخضر.

وفي الدقيقة 85 أضاع المنتخب السعودي هدفا ثانيا محققا، بعدما أرسل خالد غنام تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، وصلت على القائم البعيد إلى البديل عبدالرحمن الغريب في مواجهة المرمى لكن الحارس كورافات نجح في إنقاذها، ثم توالت الفرص المهدرة من قبل الأخضر وأبرزها عندما هيأ الحمدان الكرة إلى البديل حسين أحمد العيسى في مواجهة المرمى ليسدد كرة ردها مدافع تايلند، لتعود الكرة مره أخرى أمام النجعي ليسددها ساقطة لكنها ارتدت من العارضة قبل نهاية المباراة بدقائق.

وبذلك تنتهي المباراة بتأهل المنتخب السعودي ليواجه في الدور قبل النهائي الأربعاء المقبل الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان التي تقام غدا الأحد.

وجاء وصول الأخضر لهذا الدور بعد أن تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، حيث فاز على اليابان 2 - 1، وتعادل مع قطر دون أهداف، ثم فاز على سوريا بهدف دون رد، فيما جاء تأهل المنتخب التايلندي بحصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فاز على البحرين 5 - 0 وخسر أمام أستراليا 1 - 2 وتعادل مع العراق 1 - 1.