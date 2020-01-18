شكرا لقرائتكم بعد جلسة منتصف الليل.. أزارو يقترب من الإعارة بالدوري السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365 " أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقد جلسة منفردة باللاعب المغربي وليد أزارو منتصف ليل اليوم ، من أجل تحديد مصير اللاعب الذي يرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري فايلر رحيله لقيد المهاجم الجديد للفريق السنغالي آليو بادجي، وتراجع الأهلي عن فكرة بيع اللاعب بشكل نهائي لعدم وصول عرض يليق بقيمة اللاعب إضافة إلى تمسك الجماهير باللاعب عبر السوشيال ميديا وقرر النادي إعارة اللاعب على أن يتم مناقشة الامر نهاية الموسم.
وأبدى أزارو مرونة كبيرة في الخروج للإعارة في ظل التجاهل الشديد الذي يواجهه اللاعب من قبل فايلر وعدم الدفع به نهائيا، إلا أن أزارو رفض التجديد للأهلي قبل الخروج للإعارة بعدما عرض عليه ذلك سيد عبد الحفيظ، وبات أزارو أقرب للخروج معارا الى الدوري السعودي لمدة 6 شهور، وبات نادي الاتفاق السعودي هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب المغربي.
وفجر الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق مفاجأة مدوية بتأكيده على تعرض المهاجم المغربى لكسر فى أصبعه بعد اعتراضه على قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر باستبعاده من قائمة مواجهة طنطا.
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