شكرا لقرائتكم ثلاثى شباب الزمالك يشارك فى مران أسوان استعدادا لدجلة .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص ثلاثي شباب الزمالك المنضم مؤخراً إلى أسوان، يوسف أسامة نبيه ويوسف مرعى ويوسف علي، على المشاركة في تدريبات أبناء الجنوب المقامة حالياً على ملعب أسوان، في إطار استعدادات تماسيح النيل لمواجهة وادي دجلة بالجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، بعد إتمام التعاقد معهم بناءً على طلب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأبناء الجنوب، حيث تعاقد أسوان مع الثلاثى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحتل أسوان المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 9 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 13 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا 6 أخرى.

ويستعد أسوان لمواجهة وادى دجلة يوم الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين على استاد أسوان الرياضى، حيث يطمح أبناء الجنوب في حصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الغزلان للهروب من قاع الجدول.

كان نادى أسوان قد تعاقد مع محمد مرسي، صانع ألعاب إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال لاعب حر، لمدة موسمين ونصف ، تبدأ في يناير الجاري ، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لأسوان ، في حضور مصطفى أمين المشرف العام على الكرة ووائل الجمل وكيل أعماله.

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ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع في الرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئى 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.