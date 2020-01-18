شكرا لقرائتكم فايلر يبلغ إدارة الأهلي بإبعاد وليد أزارو عن تجمعات الفريق نهائياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ضرورة ابعاد وليد أزارو عن تجمعات الفريق خلال الفترة الحالية وعدم تواجده في مواعيد التدريبات أو المباريات بعد الأزمة التي نشبت بينهما والاستقرار على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخرج اللاعب رسمياً من حسابات الفريق في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب في المباراة التي ستجمعهما في الدوري المصري الممتاز والتي يسعى فيها المارد الأحمر للابتعاد بصدارة الإيجيبشن ليج.

وأكد فايلر لمدير الكرة أنه لن يرضى بتكرار الأحداث التي شهدتها مباراة طنطا بالدوري المصري لذلك قرر استبعاده نهائياً من حساباته نهائياً وأنه لن يقوم بأي حال من الأحوال قبول اندماج اللاعب في الفريق خوفاً من تأثير ذلك سلبياً على الفريق.

وخاض المهاجم المغربي وليد أزارو بالأمس تدريبات في الجيم بعد رفض المدرب السويسري بقاء اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق اليوم استعدادا للمباريات المقبلة بالدوري المصري وأبطال افريقيا.

واستقر النادي الأهلي علي رحيل المهاجم المغربي من حساباته داخل الفريق خلال الفترة المقبلة مانحا إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لتسويق وليد أزارو خارجيا.

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ويواصل الأهلي انفراده بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز أثر فوزه بخماسية نظيفة ضد طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما منذ يومين.

ويخوض الأهلي إختباراً صعباً في رحلة الحفاظ على بطولة الدوري حينما يلتقي المقاولون العرب في السابعة والنصف من مساء غدا،الأحد، بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

يدخل الاهلي مباراة المقاولون مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ويُعد الأهلي الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلي أو يخسر أي مباراة ، فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من أجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.