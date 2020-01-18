شكرا لقرائتكم المصرى يعلن إيقاف تدريبات الناشئين 3 أيام حداد على وفاة الناشئ عبد الرحمن حمدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي اليوم السبت إيقاف التدريبات لمدة ثلاثة أيام بقطاع الناشئين بالنادي حدادًا على وفاة فقيد النادي المصري الناشئ عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق تحت 19 عام بالنادي والذي وافته المنية مساء أول أمس الخميس إثر أزمة قلبية مفاجئة.

شهدت جنازة فقيد النادي المصري الناشئ عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق تحت 19 عام ، مشاركة الآلاف من أبناء بورسعيد في تشييع جنازة فقسد المصري.

فقيد المصري وافته المنية مساء أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة، ونعت صفحة المصرى البورسعيدى عبر تويتر لاعبها قائلة : "رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون"

وتوفى عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق المصري البورسعيدي تحت 19 سنة نتيجة إصابته بأزمة قلبية خلال مشاركته بمبارة خماسية مع أصدقائه بنادي الصيد ببورسعيد.

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نعىمجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والمدير التنفيذي للنادي والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون ينعون بخالص الحزن والأسى وفاة الناشئ عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق المصري تحت 19عام مواليد "2000" ونجل هاني حمدان لاعب النادي المصري خلال الثمانينيات والذي رحل إلى جوار ربه منذ قليل إثر أزمة قلبية مفاجئة.

والنادي المصري إذ ينعى لاعبه الناشئ عبد الرحمن حمدان ، فإنه يتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعادل فريق المصري البورسعيدي ، مع نظيره أسوان بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما علي استاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.