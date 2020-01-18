شكرا لقرائتكم محمد شريف يقود إنبي للفوز على إف سي مصر 2 /1 .. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق إنبي الفوز على فريق إف سي مصر بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء المقام على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 20 محتلاً المركز السادس فى جدول الدوري بينما يتوقف رصيد إف سي عند النقطة 11 محتلاً المركز الـ15.

كان إنبي قد تقدام بهدف فى الدقيقة 33 بعد ضربة ركنية من عبد الرحمن عامر يقابلها إبراهيم يحيي برأسيه معلنا عن الهدف الأول ، قبل أن يتعادل مصطفى سلطان لإف سي مصر فى الدقيقة 71 من ضربة جزاء ثم يتقدم محمد شريف لإنبي فى الدقيقة 77 ، ليقود فريقه البترولي لفوز هام فى جدول الترتيب للدوري.

الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل لاعبي الفريقين فى بدايته ولكن السيطرة والاستحواذ كانت أكثر عن طريق إنبي بينما اعتمد فريق إف سي مصر على المهاجم كليف صنداي الذى أجهد مدافعي الفريق البترولي ، لكن دون خطورة على المرمى البترولي .

Advertisements

وفى الدقيقة 33 ينجح إنبي من إحراز هدف التقدم بعد ضربة ركنية من عبد الرحمن عامر يقابلها إبراهيم يحيي برأسيه معلنا عن الهدف الأول ، يستمر اللعب بعدها هجوم من إف سي مقابل اعتماد انبي على المرتدات لكن دون جدوي لينتهي الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون رد.



الشوط الثاني :

مع بداية الشوط الثاني يضغظ لاعبو اف سي مصر على أمل تعديل النتيجة لكن دون خطورة على المرمي ، إلى أن تشهد الدقيقة 71 هدف التعادل لفريق إف سي مصر من ضربة جزاء فى خطأ من مدافعي الفريق البترولي بعد مرور الكرة من أمام المدافعين لينجح مصطفي سلطان فى إستغلالها و يحصل على ضربة جزاء ويسدددها هدف التعادل .

بعدها يهاجم إنبي و ينجح محمد شريف فى إستغلال تمريرة بينية ليلبعها " لب" فوق حارس إف سي مصر عصام ثروت فى الدقيقة 77 معلنا عن هدف التقدم لينتهي اللقاء بفوز إنبي 2 / 1.