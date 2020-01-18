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اف سى مصر يدرك التعادل أمام إنبى فى الدقيقة 71 من ضربة جزاء

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جدة - عمرو شويل أردك مصطفي سلطان هدف التعادل لفريقه إف سي مصر فى مرمى إنبي بعد إحرازه هدف فى الدقيقة 71 من ضربة جزاء فى اللقاء المقام على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام  فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد تعادله مع المقاصة بهدف لكل فريق، فيما خسر نادى مصر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

كان إنبي قد تقدام بهدف فى الدقيقة 33 بعد ضربة ركنية من عبد الرحمن عامر يقابلها إبراهيم يحيي برأسيه معلنا عن الهدف الأول

 

ويحتل إنبى التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 18 هدفاً.

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وفى الدقيقة 33 ينجح إنبي من إحراز هدف التقدم بعد ضربة ركنية من عبد الرحمن عامر يقابلها إبراهيم يحيي برأسيه معلنا عن الهدف الأول ، يستمر اللعب بعدها هجوم من إف سي مقابل اعتماد انبي على المرتدات لكن دون جدوي لينتهي الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون رد.

 

وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات عن طريق الابتعاد عن الاخطاء الدفاعية والتركيز على استغلال الفرص السهلة ، وقال طولان للاعبيه : " أثق فيكم جميعاً وأننا نعمل على قلب رجل واحد ولدينا فرصة كبيرة في تحسين موقفنا بجدول الدوري والوصول للمربع الذهبي فى المقابل يسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لتحقيق الفوز الثالث للفريق هذا الموسم للتقدم فى سباق مراكز المسابقة .

 

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