شكرا لقرائتكم المقاصة يطلب حكام دوليين لمبارياته فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو نادي مصر المقاصة من اتحاد الكرة اختيار حكام دوليين لإدارة كل مباريات الفريق المتبقية في الدوري، بداعى الظلم الذي تعرض له الفريق في المباريات الأخيرة.

وقال وليد هويدي مدير الكرة بالفريق الفيومى فى تصريحات صحفية ، إن المقاصة من أكثر فرق الدوري التي عانت من أخطاء التحكيم، والتي أفقدت الفريق 8 نقاط وأثرت على مركزه في جدول الترتيب.

وأضاف هويدي قائلا "نطالب بحكام دوليين في كل مباريارتنا القادمة، لأن المقاصة فريق جماهيري، وله قاعدة جماهيرية تتخطى 4 ملايين مشجع من أبناء محافظة الفيوم، ويعانوا من الظلم التحكيمي ويزداد غضبهم بسبب هذه الأخطاء المتكررة التي تهدر حق فريقهم، ولا بد على اتحاد الكرة أن يحترم مشاعر جماهيرنا".

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وشدد هويدي على تمسك المقاصة بتعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق المقبلة، خصوصا حاملي الراية بعدما تسببت أخطاءهم الكارثية في فقدان الفريق اكثر من 8 نقاط أمام إنبي ووادي دجلة والزمالك، كان بإمكانها وضع الفريق في مركز أفضل بكثير بجدول ترتيب الدوري. وطلب هويدي من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بمراعاة وتقدير نادي المقاصة وجمهوره العريق، وتلبية مطالب النادي بتعيين حكام دوليين لإدارة مبارياته المقبلة بالدوري.

وعلي الجانب الاخر يواصل فريق المقاصة تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 للدوري.

وكان المقاصة تعادل مع إنبي بنتجية 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 11 فى المركز الـ14 بجدول الدوري، ويرتفع رصيد إنبي للنقطة 17 محتلاً المركز الـ9.

وشهدت المباراة إلغاء الحكم هدفين لصالح فريق مصر المقاصة في الشوط الأول، تقدم إنبي بهدف فى الدقيقة 15 عن طريق المدافع رامي صبري بعد تسديدة قوية من مدافع الفريق البترولي بعد ركلة حرة سددها محمد بسيوني عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تصل لصبري يسددها على يمين حارس المقاصة.