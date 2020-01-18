شكرا لقرائتكم بشير التابعى: مفيش مهاجم بالأهلي تعبنى.. وبيبو يرد: أنا كنت فين في ماتش الستة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار بشير التابعي مدافع الزمالك السابق الجدل خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خرج في تصريحات إعلامية مُثيرة وقال أنه لم يكن يشعر بالقلق أو "التعب" من أي مهاجم في الاهلي باستثناء حسام حسن خلال مباريات القمة التي كان يُشارك فيها.

وقال بشير التابعي إنه لم يكن يشعر بالقلق خلال مباريات القمة من أي مهاجم في القلعة الحمراء ، مُشدداً على أنه لم يكن مُكلّفاً بمراقبة خالد بيبو في مباراة "الستة الشهيرة" التي فاز فيها الأهلي 6/1 وسجل خلالها بيبو أربعة أهداف "سوبر هاتريك".

Advertisements

تصريحات التابعي أثارت دهشة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن مدافع الزمالك كان يراقب خالد بيبو في هذا اللقاء الشهير الذى مر عليه ما يقرب من 18 عاماً وهي التصريحات التي علق عليها بيبو في جلسة دردشة مع بعض اصدقاؤه بعيداً عن وسائل الإعلام : يبقي كدة أنا مكنتش موجود في ماتش الستة ..أنا كنت طاير في الهوا !!