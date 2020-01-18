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شكرا لقرائتكم بشير التابعى: مفيش مهاجم بالأهلي تعبنى.. وبيبو يرد: أنا كنت فين في ماتش الستة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال بشير التابعي إنه لم يكن يشعر بالقلق خلال مباريات القمة من أي مهاجم في القلعة الحمراء ، مُشدداً على أنه لم يكن مُكلّفاً بمراقبة خالد بيبو في مباراة "الستة الشهيرة" التي فاز فيها الأهلي 6/1 وسجل خلالها بيبو أربعة أهداف "سوبر هاتريك".
تصريحات التابعي أثارت دهشة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن مدافع الزمالك كان يراقب خالد بيبو في هذا اللقاء الشهير الذى مر عليه ما يقرب من 18 عاماً وهي التصريحات التي علق عليها بيبو في جلسة دردشة مع بعض اصدقاؤه بعيداً عن وسائل الإعلام : يبقي كدة أنا مكنتش موجود في ماتش الستة ..أنا كنت طاير في الهوا !!
كانت هذه تفاصيل خبر بشير التابعى: مفيش مهاجم بالأهلي تعبنى.. وبيبو يرد: أنا كنت فين في ماتش الستة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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