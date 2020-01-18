اخبار الرياضه

بشير التابعى: مفيش مهاجم بالأهلي تعبنى.. وبيبو يرد: أنا كنت فين في ماتش الستة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم بشير التابعى: مفيش مهاجم بالأهلي تعبنى.. وبيبو يرد: أنا كنت فين في ماتش الستة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار بشير التابعي مدافع الزمالك السابق الجدل خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خرج في تصريحات إعلامية مُثيرة وقال أنه لم يكن يشعر بالقلق أو "التعب" من أي مهاجم في الاهلي باستثناء حسام حسن خلال مباريات القمة التي كان يُشارك فيها.

 

وقال بشير التابعي إنه لم يكن يشعر بالقلق خلال مباريات القمة من أي مهاجم في القلعة الحمراء ، مُشدداً على أنه لم يكن مُكلّفاً بمراقبة خالد بيبو في مباراة "الستة الشهيرة" التي فاز فيها الأهلي 6/1 وسجل خلالها بيبو أربعة أهداف "سوبر هاتريك".

Advertisements

 

 تصريحات التابعي أثارت دهشة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن مدافع الزمالك كان يراقب خالد بيبو في هذا اللقاء الشهير الذى مر عليه ما يقرب من 18 عاماً وهي التصريحات التي علق عليها بيبو في جلسة دردشة مع بعض اصدقاؤه بعيداً عن  وسائل الإعلام : يبقي كدة أنا مكنتش موجود في ماتش الستة ..أنا كنت طاير في الهوا !!

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشير التابعى: مفيش مهاجم بالأهلي تعبنى.. وبيبو يرد: أنا كنت فين في ماتش الستة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا