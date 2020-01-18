شكرا لقرائتكم رئيس إنبى السابق: صالح جمعة أسطورة ولكن كهربا الأفضل الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، دائرة الأحداث فى الساعات الأخيرة، بسبب الأزمات المُختلفة الخاصة به داخل القلعة الحمراء ليخرج من حسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، بل ويقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء، بعدما واصل أزماته التى لم تنتهى منذ انضمامه لصفوف الأحمر، بعدما كان متوقعًا للاعب مستقبل باهر فى كرة القدم المصرية رفقة زميليه كهربا وأحمد رفعت حيث بزغ نجم الثلاثى داخل نادى إنبى وانتقلوا إلى قطبى الكرة المصرية وتوقع لهم الجميع التألق والنجاح نظرا للمقومات والإمكانيات التى يمتلكها الثلاثى.

وبسؤال ماجد نجاتى رئيس نادى إنبى السابق الذى ترأس النادى البترولى خلال فترة بزوغ نجم الثلاثى، عن رؤيته للثلاثى وما قدموه فى إنبى والمردود المنتظر منهم عقب رحيلهم والأمور المختلفة قال "نجاتى" لـ"الخليج 365 ":"بستعجب مما وصل إليه صالح جمعة لم أكن أتخيل إن أتابع حديث عن أمور سلوكية تخصه فهو وشقيقه عبد الله كانوا من أفضل اللاعبين لدينا والأهلى يتحمل جزء كبير مما وصل إليه صالح جمعة، ليس من المعقول إن يكون جيد فى إنبى وإن يكون فى الأهلى كذلك فمن المفترض إن الأهلى أشد إداريًا أما أحمد رفعت وكهربا فقد تأخرت مسيرتهما قبل عودتهما مجددا للتألق ولهم أسبابهم ولكن صالح جمعة أنا مندهش لما وصل إليه".

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تابع رئيس إنبى السابق، إنه عندما كان الثلاثى فى إنبى كان ترتيبهما يتصدره صالح جمعة ثم أحمد رفعت ثم كهربا قائلاً:"هكذا كان الترتيب لدينا لأسباب مختلفة فصالح جمعة هو اللاعب الذى كنت أعتبره صالح سليم العصر الحديث كان بمثابة مايسترو وتوقعت له مستقبل باهر وأحمد رفعت هو الآخر رائع لكن كانت لديه مشكلة كبيرة مع المدربين لعدم حرصه على الدفاع مثل الهجوم فتأخر ترتيبه عن صالح رغم إنه كان الكابتن على صالح جمعة ولكن الأخير انضم للمنتخبات قبله أما كهربا كان يأتى فى نهاية ترتيب الثلاثى لأمور مختلفة منها أزماته التى كان يفتعلها مع بعض المدربين عندما يجلس على مقاعد البدلاء أما الآن لو أتيح إلي الخيار لأعيد أحدهم لإنبى سأعيد كهربا فهو الأفضل حاليًا".

اختتم رئيس إنبى تصريحاته بإن نصيحته للثلاثى هو التركيز الشديد مع فرقهم قائلا:"كل الاهتمام منهم الاهتمام بأنفسهم بصورة أكبر والتركيز مع فرقهم فهم لاعبين كبار على مستوى الموهبة".