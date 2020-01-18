شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الأهلي .. فايلر يرفض وساطة الجوكر في أزمة وليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المقاولون العرب ضد الأهلي



رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وساطة لاعبه الجوكر لحل أزمة المغربي وليد أزارو المهاجم صاحب الأزمة الشهيرة التي يسعى المارد الأحمر للتخلص منها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

المقاولون العرب ضد الأهلي



وخرج اللاعب رسمياً من حسابات الفريق في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب في المباراة التي ستجمعهما في الدوري المصري الممتاز والتي يسعى فيها المارد الأحمر للابتعاد بصدارة الإيجيبشن ليج والتي ستقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غداً الأحد بأرضية ملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة 14 من عمر البطولة الأشهر محلياً؟

المقاولون العرب ضد الأهلي



وحاول أحمد فتحي الحديث مع المدير الفني بصفته أحد كباتن الأهلي لتقريب وجهة النظر الا أن المدرب السويسري رينيه فايلر رفض الأمر نهائياً وذلك بعد تجاهل اللاعب تقديم الاعتذار عما فعله من تجاوزات قبل مباراة طنطا الماضية بالدوري المصري الممتاز والتي انتهت بخماسية نظيفة.

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المقاولون العرب ضد الأهلي



ويواصل الأهلي انفراده بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز أثر فوزه بخماسية نظيفة ضد طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما منذ يومين.

المقاولون العرب ضد الأهلي



ودخلت العلاقة بين اللاعب والمدير الفني لطريق مسدود بسبب تجاوزاته قبل مباراة الأهلي ضد طنطا والتي تسببت في إصابته في مفصل اليد.