شكرا لقرائتكم نادال: لا أصدق أني ما زلت في القمة حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دخل الإسباني رفائيل نادال المصنف الأول في بطولة أستراليا المفتوحة عقده الثالث على رأس قائمة التصنيف الدولية لمحترفي التنس، ويقول اللاعب البالغ 33 عاماً إنه مندهش من استمراره على القمة في ظل تعرضه للكثير من الإصابات المختلفة على مدار سنوات طويلة.

ويعيش نادال فترة نادرة من اكتمال اللياقة البدنية، بينما يسعى لحصد لقبه الثاني في ملبورن بارك في مشاركته رقم 15 في أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم وكله أمل أيضا في معادلة الرقم القياسي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى، وهو 20 لقبا والمسجل باسم منافسه السويسري روجر فيدرر.

وخلال 11 عاما منذ تتوجيه بلقبه الأول في ملاعب ملبورن بارك عانى نادال من عدة إصابات خطيرة هددت بإنهاء مسيرته في الملاعب والبطولات مبكرا. والآن أمام اللاعب الإسباني المخضرم فرصة للتتويج بثالث لقب كبير على التوالي بعد فوزه بلقبي فرنسا وأميركا المفتوحتين في العام الماضي.

وقال نادال للصحافيين في ملبورن بارك يوم السبت "لا يمكنني القول إنني كنت محظوظا بسب الإصابات لأنني لم أكن كذلك.. لكن لا توجد أسرار بل توجد فقط عواطف تتعلق بحب التنس وبقدرتي على الحفاظ على إيجابيتي في الأوقات الصعبة".

وأضاف النجم الإسباني "بالتأكيد تعرضت لبعض المواقف الصعبة خلال مسيرتي الاحترافية لكنني تمكنت دائما من التوصل لطريقة للاستمرار وذلك بفضل الإيجابية التي تحليت بها وبسبب وجود أشخاص مناسبين حولي".

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وأشار نادال أيضا إلى أن "هذا أمر يصعب تخيله بالنسبة لي بسبب أسلوبي في اللعبة، بينما قال البعض إنه يتعين أن تكون مسيرتي مع اللعبة أقصر قليلا (مما هي عليه). لكن انظروا أين نحن. وأنا سعيد بذلك حتى أنا أشعر بالدهشة لما أنا عليه في هذه السن".

ونادال هو اللاعب الوحيد الذي احتفظ بصدارة التصنيف العالمي في ثلاثة عقود وسيلتقي في الدور الأول في أستراليا المفتوحة مع البوليفي غير المصنف أوجو ديليين يوم الثلاثاء لمقبل وتشير التوقعات إلى أن مسيرته في البطولة ربما تكون ميسرة بعض الشيء.

وهناك إمكانية مواجهة بينه وبين المصف 16 كارين ختشانوف أو اللعب في مواجهة اللاعب الأسترالي نيك كيريوس في الدور الرابع (دور 16).

والعلاقات بين كيريوس ونادال ليست على ما يرام بعد أن اتهم اللاعب الإسباني منافسه الأسترالي بعدم احترام نفسه أو الجمهور أو المنافس بعد هزيمة اللاعب الإسباني أمام كيريوس في بطولة المكسيك المفتوحة العام الماضي. وفي المقابل وصف كيريوس اللاعب الإسباني بأنه "حاد للغاية" ولا يتقبل الهزيمة.

وردا على سؤال عن فرص كيريوس في أستراليا المفتوحة هذا العام قال نادال "الكل يعرف من هو كيريوس والكل يعرف حجم موهبته وكيف يجيد الأداء عندما يريد تقديم أفضل أداء وعندما يتسنى له تقديم أفضل أداء.. لديه دائما فرصة (للفوز)".