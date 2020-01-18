شكرا لقرائتكم فيدرر يطمح لدخول الأجواء سريعاً في أستراليا المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يطمح روجر فيدرر للقبه الثالث خلال أربع سنوات في أستراليا المفتوحة وتعزيز رقمه القياسي (21 لقبا) بالبطولات الأربع الكبرى للتنس لكن عدم مشاركته في بطولة رسمية منذ نوفمبر الماضي قد يحد سقف التوقعات.

وعلى عكس منافسيه الرئيسيين اختار فيدرر، الفائز بلقبه الأخير في البطولات الأربع الكبرى في 2018 في ملبورن بارك، عدم المشاركة في النسخة الأولى لكأس اتحاد اللاعبين المحترفين، ليقضي وقتا أطول مع أسرته قبل بدء رحلة البحث عن اللقب 22. وطغت أسئلة عن حرائق الغابات الحالية في أستراليا على المؤتمر الصحافي للمصنف الثالث يوم السبت وعن موقف أبرز اللاعبين من مشكلة حالة الهواء في البطولة.

وقال اللاعب السويسري مبتسما "سأواجه ستيف جونسون بالمناسبة إن كان يشعر أحد بالاهتمام. أعتقد أن هذا سبب وجودي في أستراليا. لكن لا توجد مشكلة".

وسيكون الأميركي جونسون المصنف 81 عالميا، والفائز بلقب بنديجو للتحدي كما بلغ دور الثمانية ببطولة كانبيرا الأسبوع الماضي، منافسه في الدور الأول يوم الاثنين.

Advertisements

وعندما وجد سؤالا أخيرا عن المباراة قال مازحا "لست في مزاج جيد الآن، إنه موقف صعب. سأواجه لاعبا خاض الكثير من المباريات هذا الأسبوع وهو مستعد للتنافس على عكسي".

وكانت آخر مباراة لفيدرر عندما خسر في البطولة الختامية للموسم أمام ستيفانوس تيتيباس في نوفمبر، والذي هزمه أيضا في ملبورن بارك في الدور الرابع العام الماضي.

وتابع "تدربت بشكل جيد وكان أمامي متسع من الوقت لاستعادة الإيقاع والاستعداد وأتمنى أن يكون هذا كافيا. أعرف أن الطريق طويل جدا نحو الفوز لذا سأفكر في مباراة واحدة الآن وتوقعاتي منخفضة".

وكان اللاعب الكندي برايدن شنور المصنف 103 عالميا اتهم فيدرر ورفائيل نادال "بالأنانية" لعدم الحديث عن معاناة اللاعبين الأقل تصنيفا من الدخان خلال تصفيات البطولة.

وقال فيدرر "لا أعرف ما يمكنني فعله أكثر من ذلك. أنا لست ضمن الإدارة وبدأت من تصنيف ضعيف ومن منافسات الناشئين. في النهاية كلنا نهتم ببعضنا. أتفهم الشعور ببعض الإحباط لأن البطولات أو التقويم ربما ليس مثاليا. يشتكي البعض دائما لكن ما يتعلق بالدخان جديد وكل شخص يحاول إيجاد حل".