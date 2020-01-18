موعد مباراة الأهلي والمقاولون.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا
يستضيف المقاولون العرب، نظيره الأهلي، في السابعة والنصف، مساء الأحد، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.
ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بعد فوزه العريض على نادي طنطا 5-5 في الجولة الماضية.
ويحتل الأحمر المركز الأول في الدوري برصيد 33 نقطة، من 11 مباراة، والمقاولون في المركز الثاني بـ29 نقطة من 13 لقاء.
تشكيل الأهلي
يغيب عن الأهلي محمود متولي ووليد سليمان للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة محمد مجي أفشة بعد إصابته في المباراة الماضية.
ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، المباراة بتكشيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول
الوسط: عمرو السولية وديانج وحسين الشحات وأحمد الشيخ وكهربا
الهجوم: أجايي
القنوات الناقلة للدوري
القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.
تردد أون سبورت على نايل سات
التردد H 10853
معدل تصحيح الخطأ 5/6
معامل الترميز 27500
تردد تايم سبورت على نايل سات
التردد : 11449
الاستقطاب :أفقي
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