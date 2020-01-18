النني يهدد بيشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ذكرت تقارير صحفية تركية أن الدولي المصري محمد النني لاعب وسط بيشكتاش التركي والمعار من صفوف آرسنال الإنجليزي، أن النني يهدد ناديه الحالي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

شبكة "فاناتيك" التركية، كشفت في تقرير نشر اليوم السبت، أن النني لم يحصل على مستحقاته منذ أكتوبر الماضي بجانب زميله في الفريق الإسباني فيكتور رويز.

Advertisements

ووفقًا لشبكة "فاناتيك"، فإن النني ورويز قد يتخذان خطوة فسخ التعاقد في حال استمرار تأخر الراتب خلال الفترة المقبلة.

النني كان انتقل إلى صفوف بيشكتاش منذ مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع أحقية النادي التركي في الحصول على خدماته بصورة نهائية من آرسنال.

ويعد النني أحد الركائز الأساسية في صفوف فريقه التركي حيث شارك صاحب الـ27 عامًا في 19 مباراة في جميع المسابقات مع بيشكتاش خلال هذا الموسم ساهم من خلالها في صناعة هدف وحيد دون أن يسجل حتى الآن.