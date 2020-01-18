"هوا الخطيب جايبلنا فان دام ولا ايه!" .. كيف تفاعل جمهور الأهلي مع صور بادجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تفاعل جمهور الأهلي عبر حساب النادي الأحمر على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مع صور المهاجم الجديد "أليو بادجي". وشارك بادجي في مران الفريق الأحمر بعد تقديمه لوسائل الإعلام استعداداً لمواجهة النجم الساحلي بالجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وأثارت بنية المهاجم السنغالي القوية إعجاب جمهور الأهلي وارتبطت بها معظم التعليقات وأبرزها "الخطيب جايبلنا مارد عفريت" و "هوا الخطيب جايبلنا فان دام ولا ايه" . وأعلن النادي الأهلي رسمياً أمس الجمعة التعاقد مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النسماوي لمدة 4 سنوات ونص مقابل 2 مليون يورو.

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