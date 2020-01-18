"اللاعب يريد الرحيل".. مصدر يوضح لمصراوي مصير صلاح محسن مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال مصدر مقرب من صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، إن اللاعب طلب الخروج، خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.

ويعاني صلاح محسن من عدم المشاركة مع فايلر خلال الفترة الأخيرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت: "صلاح محسن عقد جلسة مؤخرًا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لبحث مصيره ومناقشة العروض التي تلقاها، وكان هناك رفض لرحيله.. فايلر يرغب في بقاء اللاعب خلال المرحلة المقبلة".

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واستمر: "صلاح محسن يريد الخروج خلال فترة الانتقالات الجارية على سبيل الإعارة لكي يتمكن من المشاركة في المباريات، اللاعب يمتلك عددا من العروض، أبرزها سموحة".

واختتم: "صلاح محسن يجد صعوبة في الحصول على فرصة بالأهلي، في ظل التعاقد مؤخرا مع أليو باديجي".

وتعاقد الأهلي مؤخرا مع المهاجم السنغالي أليو باديجي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.