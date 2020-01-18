خمسة ناشئين في تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، مشاركة 5 لاعبين من قطاع الناشئين بالنادي. وخلال مران اليوم تواجد الثنائي مصطفى شعلة، لاعب وسط وعلاء يحيى، ظهير أيسر من مواليد 2000، بجانب يوسف محمود مدافع فريق 2000 وحسين فيصل وأحمد عيد. يأتي ذلك في ظل سياسة الجهاز الفني بمتابعة الناشئين خلال الفترة الماضية. ويستعد الفريق لمواجهه المصري فى الجولة الـ١٤ لبطولة الدوري الممتاز والمقرره بعد غد الاثنين.

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