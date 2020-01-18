وزير السياحة والاثار يحضر منافسات بطولة الجزيرة الدولية لكرة الماء

شهدت بطولة الجزيرة الدولية لكرة الماء 2020 حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حيث شاهد لقاء الجزيرة وأخشيدي الإسباني والذي انتهى بفوز منظم البطولة 14 - 13 في مباراة قوية شهدت منافسه وندية من الفريقين بحثا عن التاهل للدور قبل النهائي حسم لصالح الجزيرة .. جلس الوزير بالمقصورة الرئيسية الي جوار رؤف نور رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة و رامون جيل كاساريس السفير الإسباني بالقاهرة صرح بذلك أمير صفوت مدير البطولة. عن التاهل للدور قبل النهائي حسم لصالح الجزيرة .. جلس الوزير بالمقصورة الرئيسية الي جوار رؤف نور رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة و رامون جيل كاساريس السفير الإسباني بالقاهرة صرح بذلك أمير صفوت مدير البطولة. الجدير بالذكر أن بطولة الجزيرة الدولية لكرة الماء انطلقت الثلاثاء الماضي بمشاركة ستة أندية منهم أربعة من أوروبا هم أخشيدي الإسباني و سافونا الإيطالي و فاساس المجرى و جادران مونتينيجرو وسيساي البرازيلي والجزيرة منظم البطولة وتختتم غدا الأحد 19 يناير الجاري .

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