زين الدين زيدان يعلن عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد عن تشكيل فريقة لمواجه إشبيلية بعد قليل على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الإسباني الليجا.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي..
في حراسة المرمى: كورتوا
في خط الدفاع: رموس، كارفخال، ميلتاو، فاران
في خط الوسط: كروس، لوكا مودريتش، مارسيلو، كاسميرو
في الهجوم: رودريجو ، فاسكيز، يوفيتش.
يدخل ريال مدريد اللقاء منتشيًا بتحقيقه لقب السوبر الإسباني، الذي تمكن من إنتزاعه يوم الاحدالماضي بالفوز على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية.
ويبحث الفريق الملكي عن تحقيق الإنتصار في مواجهة اليوم، لمواصلة مشواره في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، خاصة مع احتلاله المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف فقط عن برشلونة.
وعلى الجانب الأخر فإن اشبيلية يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة.
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