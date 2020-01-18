موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة محمد صلاح والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف لدى صفوفة النجم المصري محمد صلاح نظيره مانشستر يونايد على ملعب آنفيلد مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج". موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة االسادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة. وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، Advertisements وفي تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 بتعليق التونسي رؤوف خليف. يتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، من دون أي خسارة هذا الموسم وتعادل وحيد، في حين أنّ مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة، مع 6 هزائم و7 تعادلات.

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