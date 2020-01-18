بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم السبت 18-1-2020 الدوري الاسباني

تنطلق مباراة مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر بعد قليل علي قناة بين سبورت 3 ويُتابع موقع الوفد الرياضي البث المباشر للقاء لحظة بلحظة. صرح زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، عن القائمة التي تم إستدعائهالمقابلة إشبيلية في الجولة 20 من الليجا غدًا السبت في سانتياجو برنابيو. وكشفت القائمة غاب قائد ومدافع الريال سيرجيو راموس لدواعي الإصابة، إضافة الى فيدريكو فالفيردي نظراً للإيقاف، في حين شملت القائمة عودة كريم بنزيما بعد غيابه عن بطولة كأس السوبر الإسباني. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - ألتوبي. الدفاع:كارفخال - ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي . الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو. الهجوم : بنزيما - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - ابراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.
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