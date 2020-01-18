مدرب الزمالك السابق يكشف السبب وراء هروب محترف السلة

كشف عصام عبدالحميد المدير الفني السابق لفريق كرة السلة بنادي الزمالك السبب وراء رحيل المحترف الإمريكي إيرفينج والكر من صفوف الفريق.

وقال عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إن اللاعب الإمريكي تم توقيع غرامة مادية عليه قبل لقاء الأهلي بسبب تركة للفريق وسفرة إلى بلدة دون أذن الجهاز الفني.

وأضاف عبدالحميد أنه يوجد لوائح

في فريق السلة تفرض العقوبة على اللاعب في حالة سفرة دون أذن مشيرًا إلى أن اللاعب شارك أمام الأهلي.

وعقب مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة دوري سوبر السلة التي تلقى فيها الزمالك الهزيمة عقد اللاعب جلسة مع المسئولين وتم الاتفاق على فسخ

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التعاقد بالتراضي.

وكان قام اللاعب بنشر "ستوري" على حسابة الشخصي بموقع التواصل الشهير انستجرام كاتبًا الزمالك مشيرًا ببعض رموز السخرية.

ونشر أنه لاعب حر حاليا وعودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمس.

وعلى ناحية أخري، أعتذر عبدالحميد بالأمس عن استكمال مهمته في تدريب الزمالك بسبب تراجع النتائج في دوري سوبر السلة الذي خاض فيه 9 مباريات تلقى الهزيمة في 6 وحقق الفوز في ثلاثة محتلًا المركز السادس برصيد 12 نقطة.