أحمد علي يقود هجوم إنبي أمام إف سي مصر في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق أنبي بقيادة حلمي طولان المدير الفني عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي مصر والتي ستنطلق بعد قليل ضمن منافسات الممتاز. الدوري المصري الممتاز. وضم تشكيل إنبي كل من: حراسة المرمى : محمود جاد Advertisements خط الدفاع : إبراهيم يحيى - رامي صبري - كريم فؤاد - على فوزي - رامي صبري - كريم فؤاد - على فوزي خط الوسط : أحمد العجوز - محمد عرابي - عبد الرحمن عامر خط الهجوم : محمود قاعود - محمد شريف - أحمد على.

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