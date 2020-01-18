تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير الزمالك بصفة خاصة حسم مجلس إدارة النادي الزمالم موقفه من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي بعدما تمسك الاتحاد الأفريقي بإقامة المباراة في قطر.
وكان رئيس الومالك قد أكد في وقت سابق أنه لن بخوض اللقاء حال إقامته في قطر، في حين تمسك الاتحاد الأفريقي بمكان إقامةالمباراة وأكد أحمد أحمد رئيس الكاف في تصريحات له أنه يستم تطبيق اللائحة على الزمالك حال عدم خوضه المباراة.
وحدد الكاف يوم 14 فبراير المقبل موعدا للسوبر الأفريقى بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجى التونسى بطل دورى الأبطال، وطبقا للائحة فإن الزمالك سيكون عرضةلعقوبات قاسية من الاتحاد الأفريقى للعبة حال عدم خوضه اللقاء.
ويعتبر الزمالك منسحبا من المباراة ووفقا للائحة سيعاقب بالحرمان من المشاركة فى أى مسابقة ينظمها الكاف لمدة 3 نسخ متتالية، بجانب التعرض لأقصى عقوبة مالية يقررها الكاف.
وكان كاف قد كالب الزمالك في خطاب رسميا أمس بضرورة إرسال قائمة ال 18 لاعبا قبل المباراة بـ 15 يوما على الأقل وأن كاف سيتحمل تكاليف سفر وإقامة البعثة المكونة من 25 فردا.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات قاسية تنتظر الزمالك حال تمسكه بعدم خوض السوبر الإفريقي في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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