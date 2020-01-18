شاهد.. اليوم السبت مباراة ريال مدريد واشبيلية في الليجا

يحل اشبيلية ضيفًا ثقيلاً على ريال مدريد، في الخامسة مساء اليوم، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن لقاءات الجولة العشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
يدخل ريال مدريد اللقاء منتشيًا بتحقيقه لقب السوبر الإسباني، الذي تمكن من إنتزاعه يوم الاحد الماضي بالفوز على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية.
ويبحث الفريق الملكي عن تحقيق الإنتصار في مواجهة اليوم، لمواصلة مشواره في المنافسةعلى لقب الدوري الإسباني، خاصة مع احتلاله المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف فقط عن برشلونة.
ويسعى ريال مدريد للحفاظ على النتائج الإيجابية، ليتمكن من القفز على الصدارة في حال تعثر برشلونة بتعادل أو هزيمة.
وعلى الجانب الأخر فإن اشبيلية يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، وفي حالة فوزه سيواصل الإنطلاقبحثًا عن الدخول في دائرة المنافسة على بطولة الدوري الإسباني.
وستكون المواجهة صعبة كما هو الحال في مواجهات الفريقين، وكان ريال مدريد حقق إنتصار صعب في اللقاء الذي جمعهم بالدور الأول بهدف دون رد على ملعب رامون سانشيز.
موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية
تقام مباراة ريال مدريد واشبيلية في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة،
السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة،
والسابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية
تذاع مباراة ريال مدريد واشبيلية بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3
شاهد مباراة ريال مدريد واشبيلية
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