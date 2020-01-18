تعرف على موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

استقرت اللجنة المكلفة باداراة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني على موعد انعقاد الجمعية العمومية التي سيتم خلالها انتخابات المجلس الجديد للجبلاية .

وعلمت الوفد ان اللجنة استقرت على اقامة الانتخابات في شهر اغسطس المقبل بعد اقرار اللائحة الجديدة والتي يتم تعديلها حاليا بناء على توصية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

وبدأ صراع الانتخابات يشتعل مبكرا بعدما اعلن هاني ابوريدة خوض الانتخابات مجددا بقائمة كاملة كما اعلن أحمد شوبير ترشحه لرئاسة الجبلاية بقائمة تضم حسن فريد في منصب نائب الرئيس .

الا ان الامور لم تحسم بشكل كامل حتى الان خاصة وان اللائحة الجديدة ستشهد بنودا تمنع الاعلاميين

من الترشح وهو ما دفع شوبير الى الهجوم على اللجنه واتهامها بتفصيل لائحة خاصة ضده هدفها منعه من الترشح .

كما تشمل اللائحة العديد من البنود التي قد تمنع الكثيرين من الترشح ومنها بند ال 70 سنة وان تضم ثلث الاعضاء من النساء على ان تجرى الانتخابات بقائنة مطلقة ، على ان لا يقل سن رئيس المجلس عن 40 سنة وعضو المجلس 30 عام .