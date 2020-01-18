استمر نادي مانشستر يونايتد في مباحثاته الرسمية مع إدارة فريق سبورتينج لشبونة، من أجل الحصول على خدمات متوسط الميدان البرتغالي “برونو فيرنانديز” خلال سوق الانتقالات الجاري.
وعادت المفاوضات للتراجع من جديد، بعدما شهدت تقدمًا كبيرًا في الأسبوع الماضي، وهذا بسبب رفض الفريق الإنجليزي لدفع مبلغ الـ80 مليون جنيه استرليني المطلوبة من فريق عاصمة البرتغال.
وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” عما يحدث خلف الكواليس، متحدثة من خلال مصادرها عن يقين المدير التنفيذي للشياطين الجمر “إد وودوارد”، من حسم الصفقة خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر يناير.
وأكد التقرير ذاته أن اليونايتد لن يفكر في حل بديل، ولم يفاوض أي خيار آخر، وهذا رغبة منهم في التعاقد مع هدفهم في الصيف الماضي، والذي لم يتم بيعه بسبب عدم عرض أي فريق للمبلغ المطلوب مقابله.
يذكر أن نادي توتنهام هوتسبيرز كان قد طلب التعاقد مع صاحب الـ25 عامًا، وعرض مبلغ 45 مليون جنيه استرليني على إدارة سبورتينج.
ولكن العرض اللندنب قوبل بالرفض، مما دفع البرتغالي “جوزيه مورينيو” للانتقال جنوبًا إلى ناديه السابق بنفيكا، وإتمام صفقة التعاقد مع “جيدسون فيرنانديز”.
كانت هذه تفاصيل خبر “BBC” تشرح أسباب تأخر انضمام برونو فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.