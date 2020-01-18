بث مباشر | ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لمباراة قمة الدوري الإسباني، اليوم السبت 18-1-2020، بين ريال مدريد وإشبيلية، على ملعب الأول سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة 20 من المسابقة.
يعود ريال مدريد إلى الظهور من جديد بعد تتويجه بكأس السوبر الإسباني بفارق ركلات الترجيحية على حساب أتلتيكو مدريد في المسابقة التي نُظمت على الأراضي السعودية بنظام فريد من نوعه.
ويطمح ريال مدريد للحفاظ على سجله خال من الهزام على ملعبه “سانتياجو برنابيو” في جميع مسابقات هذا الموسم، حيث لعب 12 مباراة فاز في 7 منهم وتعادل في 5.
ولم يتعرض ريال مدريد لأي خسارة منذ يوم 19 أكتوبر 2019 عندما هُزم بهدف دون رد على ملعب ريال مايوركا ضمن منافسات الليجا، أما إشبيلية فقد خسر لآخر مرة يوم 15 ديسمبر 2019 أمام فياريال على ملعب سانشيز بثخوان في الجولة ال17 من الليجا.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وسيقوم موقع الخليج 365 بتغطية المباراة في بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة من مركز البث المباشر.
ريال مدريد 0-0 إشبيلية
???? ملعب سانتياجو برنابيو (مدريد)
???? الدوري الإسباني الدرجة الأولى – الجولة 20
تنطلق بعد قليل..
- أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب لحظة بلحظة لأحداث مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الليجا الإسباني.
- من فضلك قم بتحديث هذه الصفحة “ريفريش” كل 30 ثانية للتعرف على أحداث المباراة أول بأول.
- البث يشمل “البطاقات والتغييرات وفيديو الأهداف فور تسجيلها”..تابعونا
- تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – مارسيلو – ميليتاو – فاران – كاربخال – مودريتش – كاسيميرو – كروس – رودريجو – يوفيتش – لوكاس فاسكيز.
- تشكيلة إشبيلية اليوم: توماس فاكليك – ريجويلون – دييجو كارلوس – كوندي – خيسيوس نافاس – بانيجا – فرناندو – نيمانيا جوديلي – منير الحدادي – دي يونج – فرانكو فاسكيز
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