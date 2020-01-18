السعودية تقصي تايلاند وتضع قدمًا في أولمبياد طوكيو 2020

أصبح المنتخب السعودي قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى بطولة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما عبر إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وحقق الأخضر الأولمبي انتصارًا على البلد المستضيف تايلاند بهدف دون رد، ليتأهل ضمن أربعة منتخبات سوف يصعد منهم ثلاثة إلى الأولمبياد.

وسجل هدف السعودية الوحيد المهاجم “عبد الله الحمدان” من علامة الجزاء، في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وأقيمت مباراة السعودية وتايلاند اليوم على ملعب تاماسات فى تمام الساعة 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت مكة المكرمة، 10:15 بتوقيت جرينتش.

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وتألق الأخضر الأولمبي في منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، حيث نجح في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ثم عبر عقبة تايلاند إلى المربع الذهبي.

يذكر أن هناك ثلاثة منتخبات عربية أخرى تنافس على التأهل هم سوريا والأردن والإمارات.