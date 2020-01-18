رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إشبيلية.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر الآن رابط Bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إشبيلية.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر الآن رابط Bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيلة فريقه لمواجهة إشبيلية بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم ، والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وجاءت تشكيلة الريال على النحو التالي:

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كورتوا، كارفخال، ميليتاو، فاران، مارسيلو، كاسيميرو، مودريتش، كروس، لوكاس فاسكيز، يوفيتش ورودريجو.

وجاءت دكة الاحتياط على النحو التالي:

أريولا، ناتشو، ميندي، إبراهيم دياز، إيسكو، فينيسوس وبنزيما.