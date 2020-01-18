رياضة | كيكي سيتين يحدد بديل سواريز.. ويكشف مفاجأة قبل مباراة غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يحدد بديل سواريز.. ويكشف مفاجأة قبل مباراة غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن أول مباراة يخوضها غدا أمام غرناطة في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإسباني.

وقال كيكي سيتين في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء غرناطة غدا: "دائماً اقول للاعبين بأن يتوقعوا الأفضل من الخصوم، لا توجد مُباراة سهلة".

وتابع: "الأسبوع الأول مر بشكل جميل وافضل مما توقعت .. عندما تذهب لفريق جديد دائماً يكون شك .. لكنني كنت مُتاجئ جداً باللاعبين وقبولهم بـ افكاري".

وأضاف: "لا يمكنني أن اخفي ان ليو ميسي لاعب خاص جداً, تحدثت مع جميع اللاعبين مثل ميسي وبيكي ونيتو، أيضاً تحدثت مع ارتورو فيدال حول افكاري، ريكي ولاعبي barca b لاعبين مميزين وبالتأكيد سوف يحظوا بالفرصة يوماً ما".

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وواصل: "قلت سابقاً من المُبكر اتخاذ القرارات, أردت التعرف على جميع اللاعبين، جميع لاعبي برشلونة b لديهم الفرصة للعب يوماً ماً".

واستكمل سيتين: "جميع اللاعبين لديهم الفرص لكي يلعبوا غداً, تشكيلتي التي اخترتها في التدريبات ليس لها علاقة لـ مُباراة الغد.. على الجميع ان يُقاتل على مركزه وبعض المرات سوف اختار لاعبين ليس من المُتوقع ان يُشاركوا".

وعن بديل الأوروجوياني لويس سواريز ، قال مدرب برشلونة كيكي سيتين : "هنالك خيارات مثالية لدينا في الهجوم".

وأضاف: "أول شيء أريده هو الفوز, إذا فزنا ولم نلعب جيداً سأكون غاضباً فقط.. هذه قناعتي ; اذا لعبنا جيداً سوف نفوز، المُتطلبات هُنا عالية, عليك المُنافسة على كل بطولة تدخلها هذه هي DNA برشلونة".