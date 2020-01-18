رياضة | حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستشهد مسئولو الزمالك بالوكيل ومنح المدرب مستحقاته في مواعيدها وعدم التأخير عنه بشكل نهائي، بالإضافة لعدم حضوره لحفل النادي قبل رحيله لمنحه باقي مستحقاته.
ويرى مسئولو الزمالك أن الوكيل شاهد على تلك التفاصيل وكان حلقة الوصل من الأساس بينهم وبين المدرب وشاهد على تلك التفاصيل.
ويتولى جروس حاليا مهمة تدريب نادي أهلي جدة السعودي في الوقت الحالي.
وكان موقع الدوري السعودي للمحترفيت ذكر اليوم إن المدير الفني السويسري كريستيان جروس تقدم بشكوى للإتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " ضد نادى الزمالك المصري بسبب عدم الحصول على مستحقاته كاملة و على رأسها مبلغ الـ 150 ألف دولار والخاصة بقيادته لنادي القلعة البيضاء بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي والتى كان قد وعد بها مسئولو النادى الأبيض للمدرب السويسرى .