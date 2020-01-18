رياضة | حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ مسئولو نادي الزمالك إلى محمد حبشي وكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك للهروب من العقوبات في أزمة المدرب السويسري والذي تقدم بشكوى ضد النادي للحصول على مستحقاته المتأخرة.

واستشهد مسئولو الزمالك بالوكيل ومنح المدرب مستحقاته في مواعيدها وعدم التأخير عنه بشكل نهائي، بالإضافة لعدم حضوره لحفل النادي قبل رحيله لمنحه باقي مستحقاته.

ويرى مسئولو الزمالك أن الوكيل شاهد على تلك التفاصيل وكان حلقة الوصل من الأساس بينهم وبين المدرب وشاهد على تلك التفاصيل.

ويتولى جروس حاليا مهمة تدريب نادي أهلي جدة السعودي في الوقت الحالي.