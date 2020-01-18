رياضة | أهداف مباراة - السعودية 1 × 0 تايلاند | ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - السعودية 1 × 0 تايلاند | ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المنتخب السعودي تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد فوزه الثمين بنتيجة 1/0 على منتخب تايلاند، مستضيف البطولة، في ربع النهائي، اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل عبدالله الحمدان هدف التقدم للأخضر السعودي من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

وينتظر المنتخب السعودي في نصف النهائي، الأربعاء، الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان، التي تلعب غدا الأحد.