رياضة | بعد رسالة الإدارة.. كارتيرون يراقب صفقة الزمالك المنتظرة في مباراة المصري

يستغل مسئولو نادي الزمالك مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري في حسم صفقة كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي.

ويرغب الزمالك في الظفر بخدمات العراقي والذي يمتلك مستويات عالية ويتوقع له الجميع مستقبل واعد مع النادي البورسعيدي.

وسبق وتم ترشيح العراقي للزمالك في يناير الجاري لكن الصفقة لم تكتمل بسبب رفض إدارة المصري التفريط في اللاعب.

وقدم العراقي مستوى مميز مع المنتخب الأوليمبي في بطولة افريقيا تحت ٢٣ سنة ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

ويسعى المدرب لاستغلال اللقاء وقوة المنافسة في الحكم على مستواه واتخاذ القرار النهائي بعدما أشادت الإدارة به بصورة كبيرة في الفترة الماضية وأثنوا على مستواه لكن كارتيرون يتمسك أن يكون التعاقد مع أي لاعب بناء على قراره بشكل مباشر.