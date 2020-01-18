رياضة | جوارديولا يخشي الإقالة من تدريب مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يخشي الإقالة من تدريب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مصيره مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

وصرح جوارديولا عبر شبكة سكاي سبورتس: "إذا لم يقيلني النادي، سأبقى مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل بنسبة 100%".

وواصل بيب حديثه: "هذا القرار لا يعود إلى أننا فزنا في آخر مباراتين أو لعبنا بشكل أفضل في الأشهر القليلة الماضية، ولكني أستمتع بالعمل معهم وأحب ذلك، لن أغادر حتى لو كان الوضع سيئًا ونحن خارج دوري أبطال أوروبا".

وأكمل المدير الفني للسيتي: "كمدرب، هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة، لا أحد يفوز طوال الوقت، لكن الأمر كله يتعلق بما يمكننا القيام به بعد ذلك لتحسين الوضع".

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وتابع بيب: "لقد فاز ليفربول بـ 20 من أصل 21 مباراة في البريميرليج. ذلك يجعلهم يتصدرون كل بطولات الدوري في العالم".

واستكمل: "البقاء بعيدًا عن ليفربول يعني أنه ليس من المثير أن ننظر إلى ما يحققونه. سيكون من الجيد لنا التركيز على ويلفريد زاها وكريستال بالاس، ثم يوم الثلاثاء لدينا شيفيلد".

وإختتم المدرب الاسباني تصريحاته: "من الأفضل التركيز على ما يمكننا القيام به حتى نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأخرى".