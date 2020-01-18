اونلاين | «كورة لايف rEAL» مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ريال مدريد II7SRY جول ريال مدريد LIVE REAL

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* مشاهدة مباراة أشبيلية وريال مدريد :

يلا شوت بث مباشر أشبيلية وريال مدريد كورة انلاين، مباراة أشبيلية وريال مدريد بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة أشبيلية وريال مدريد في الجولة العشرين من الدوري الإسباني رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة أشبيلية وريال مدريد كورة ستريم.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم : إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل

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* مشاهدة مباراة أشبيلية وريال مدريد بث مباشر :

مشاهدة مباراة أشبيلية وريال مدريد بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة أشبيلية وريال مدريد بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر ريال مدريد، تتزين استوديوهات قنوات بي أن سبورت لتحليل مباراة أشبيلية وريال مدريد التي تُقام على ملعب سانتياجو برنابيو، وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

* بث مباشر مباراة أشبيلية وريال مدريد :

بث مباشر أشبيلية وريال مدريد كورة ستار كورة أون لاين kora extra أشبيلية وريال مدريد بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة أشبيلية وريال مدريد بدون تقطيع، يستضيف ريال مدريد نظيره أشبيلية مساء اليوم السبت الموافق 18 يناير 2020 وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب جاره اللدود أتلتيكو مدريد بركلات الجزاء في المباراة التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر مباراة ريال مدريد وأشبيلية المقرر إقامتها على ملعب سانتياجو برنابيو في غاية الأهمية، حيث يرغب الملكي يريد في خطف صدارة جدول الدوري الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة. وعلى الجانب الآخر، يُعد إشبيلية الحصان الأسود لبطولة الدوري الإسباني هذا الموسم ويسعى للاقتراب أكثر وأكثر من الصدارة.

وستكون المباراة أكثر سخونة وإثارة مع عودة جولين لوبيتيجي إلى سانتياجو بيرنابيو بعد إقالته العام الماضي، حيث يسعى لوبيتيجي إلى إثبات نفسه والعودة إلى المدينة الأندلسية بثلاث نقاط غالية.

يحتل أشبيلية المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 35 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري متساويا مع برشلونة صاحب الصدارة برصيد 40 نقطة لكل منهما مما يجعل خسارة أي نقطة مؤثرة في مشوار إعادة لقب الدوري إلى العاصمة.

* مباراة أشبيلية وريال مدريد بث مباشر :

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تنطلق مباراة أشبيلية وريال مدريد بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم على عرب فور نيوز