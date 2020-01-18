اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وكريستال بالاس بث مباشر اليوم السبت 18-1-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وكريستال بالاس بث مباشر اليوم السبت 18-1-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر السيتي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس تقام اليوم في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي مبارة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس حيث يسعى السيتى لتعزيز موقعه في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ61 نقطة حيث يحتل الفريق حاليا مركز الوصافة برصيد 47 نقطة ويطارده ليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة والذى سيواجه بيرنلي غدا، ويدخل كريستال بالاس المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس مان سيتي ضد كريستال بالاس

تنطلق مباراة مانشستر سيتى ضد كريستال بالاس في الخامسة مساء اليوم وتنقل على قناة beIN Sports HD1.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم منتشيا بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب أستون فيلا في الجولة الماضية بنتيجة 6-1 في مباراة شهدت تألق سيرجيو أجويرو الذى سجل هاتريك وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للهاتريك في تاريخ البريميرليج، وقائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة أيضًا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس مان سيتي ضد كريستال بالاس

Advertisements

وتحدث جوارديولا عن مواجهة كريستال بالاس في المؤتمر الصحفي الذى عقده أمس وقال: "المباراة ستكون قوية خاصة أننا نواجه فريقًا يمتلك إمكانيات كبيرة ومدرب مخضرم مثل روي هودجسون."

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس وعن مدرب كريستال بالاس قال جوارديولا :"استمرار روي هودجسون فى التدريب؟ هذا رائع له، ربما لإنه يشعر بملل البقاء فى المنزل، تريد أمر مختلف، منافسين، مباريات، لهذا هو و المُدرّبين الكبار مازالوا فى العمل."

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس وعن تألق رياض محرز مؤخرًا قال: "رياض محرز يقدّم أفضل أداء له منذ وصوله إلى مانشستر سيتى، لإنه يلعب بإنتظام، كل لاعب يريد الشعور بالمباريات، هو يقدّم أداء رائع، حاسم أمام المرمى، لدى دائمًا شعور إنه سيسجّل عندما تتاح له فرصه".

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس وتابع جوارديولا قائلا ":ليروى سانى مازال لم يتدرّب معنا، لكنه يتحسّن و إيمريك لابورت قام بأسبوع تدريب آخر معنا، الجميع جاهز بإستثناء ليروى سانى و ولابورت، الأخير لن يكون معنا غدًا."

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس واختتم جوارديولا قائلا :"أعتقد إننا نقدّم موسم جيد، بالطبع إفتقدنا الإستمراريه فى البدايه، لكن فى العمل نحن نقوم بعمل جيد، باستثناء إذا قرر مانشستر سيتى إقالتى، أنا هنا الموسم القادم، 100% "

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس وفي باقي مباريات اليوم يلتقي كل من واتفورد ضد توتنهام في الثانية والنصف عصرًا، و5 مباريات أخرى في الخامسة بخلاف مانشستر سيتي وكريستال بالاس تجمع أرسنال مع شيفيلد يونايتد وبرايتون مع أستون فيلا ووست هام ضد إيفرتون ونورويتش مع بورنموث وساوثهامبتون ضد وولفرهامبتون، ثم نيوكاسل ضد تشيلسي في السابعة والنصف، وتختتم الأحد بمباراتي بيرنلي ضد ليستر سيتي ومباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد.