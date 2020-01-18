اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس| بث مباشر ماتش مانشستر سيتي yalla shoot

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس على ملعب "الاتحاد"، في تمام الخامسة مساء اليوم السبت.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاسومن المقرر أن تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس على قناة beIN SPORT HD 2.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة نغمة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، لتقليص الفارق مع ليفربول، لإحياء آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعد فوزه العريض على أستون فيلا بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس وشهدت هذه المباراة تألق كبير من النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي سجل 3 أهداف "هاتريك"، ليتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا للهاتريك في تاريخ البريميرليج.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس كما أصبح أجويرو الهدّاف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي برصيد 177 نقطة، متخطيًا إنجاز الأسطورة الفرنسي تيري هنري، صاحب الـ175 هدفًا.

في المقابل، يرغب فريق كريستال بالاس في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم واقتناص النقاط الثلاثة أيضًا، في محاولة منه لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أو البقاء ضمن العشرة الأوائل على الأقل.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 61 نقطة، أي بفارق 14 نقطة كاملة، ومتفوقًا على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

وفي سياق متصل، يلتقي اليوم كل من واتفورد مع توتنهام هوتسبير، ساوثهامبتون مع وولفرهامبتون، وست هام يونايتد مع إيفرتون، أستون فيلا مع برايتون، نورويتش سيتي مع بورنموث، أرسنال مع شيفيلد يونايتد، ونيوكاسل يونايتد مع تشيلسي، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي.