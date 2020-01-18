اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم مانشستر سيتيبث حي مباراة السيتي امام كريستال بالاس

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس يستضيف مانشستر سيتي، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد نظيره كريستال بالاس في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على سلسلة انتصاراته ونتائجه الجيدة، بعد تحقيقه الفوز في ثلاث جولات متتالية، ليتمكن من خطف المركز الثاني من ليستر سيتي، واحتلاله برصيد 47 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس يأمل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا في مواصلة حصد النقاط في المباريات المقبلة،

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس على أمل تعثر ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، من أجل تقليص عدد النقاط بينهم خاصة بعد أن اصبح فارق النقاط 14 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس سيحاول السيتي تحقيق الفوز، منتظراً تعثر ليفربول والذي سيكون على موعد مع مباراة صعبة في نفس الجولة أمام مانشستر يونايتد غداً الأحد، لينتظر هزيمة الريدز لكي يتمكن من تقليل

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس وعلى الجانب الآخر، فعلى الرغم من تعادل كريستال بالاس في ثلاث مباريات متتالية، إلا أن الفريق يحتل مركز جيد فيجدول الدوري، حيث يقع في المرتبة التاسعة برصيد 29 نقطة، وهو ما يجعله أكثر هدوءاً مع إبتعاده عن مراكز الهبوط.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس موعد مباراة مانشستر سيتي و كريستال بالاس

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس| تنطلق مباراة مانشستر سيتي و كريستال بالاس في تمام الخامسةمساء بتوقيت القاهرة،

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2