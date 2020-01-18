اونلاين | «شووت» City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس يلا شوت بث مباشر City LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «شووت» City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس يلا شوت بث مباشر City LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي مبارة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس حيث يسعى السيتى لتعزيز موقعه في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ61 نقطة حيث يحتل الفريق حاليا مركز الوصافة برصيد 47 نقطة ويطارده ليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة والذى سيواجه بيرنلي غدا، ويدخل كريستال بالاس المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

مان سيتي ضد كريستال بالاس

تنطلق مباراة مانشستر سيتى ضد كريستال بالاس في الخامسة مساء اليوم وتنقل على قناة beIN Sports HD1.

Advertisements

يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم منتشيا بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب أستون فيلا في الجولة الماضية بنتيجة 6-1 في مباراة شهدت تألق سيرجيو أجويرو الذى سجل هاتريك وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للهاتريك في تاريخ البريميرليج، وقائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة أيضًا.

مان سيتي ضد كريستال بالاس

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي