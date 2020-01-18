اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف تريزيجيه رابط ماتش استون فيلا BEIN مجانا

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يحل فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه محمود حسن «تريزيجيه»، وأحمد المحمدي لاعبا المنتخب الوطني، ضيفًا على نظيره برايتون، في الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب «فالمر» ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة برايتون واستون فيلا في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة برايتون واستون فيلا في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة برايتون واستون فيلا في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة برايتون واستون فيلا في الدوري الانجليزي

ويأمل رفاق «المحمدى وتريزيجيه»، في قيادة أستون فيلا لتحقيق نتيجة إيجابية، تحسن من أوضاعهم في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل الأداء المتردي في الفترة الأخيرة، بعد الهزائم المتتالية التى تلقاها الفريق في الفترة الماضية.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الـ 18 من ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة، فيما يدخل برايتون اللقاء، وفي جعبته 24 نقطة احتل بها المركز الـ14 من ترتيب الدوري الإنجليزي.