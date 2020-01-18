اونلاين | live بث مباشر .. مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد اليوم السبت 18-1-2020 الدوري الانجليزي رابط مباشر live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live بث مباشر .. مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد اليوم السبت 18-1-2020 الدوري الانجليزي رابط مباشر live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي الجولة 23 . حيث يلتقي فريق توتنهام اليوم مع نظيرة واتفورد علي ارضية ملعب واتفورد في اطار الجولة الثالثة والعشرون من البريميرليج أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي

:- حراسة المرمى : جازينيكا. خط الدفاع : اورييه - فيرتونخين - ألدرفايلد - تانجانجا. خط الوسط : وينكس - لاميلا - لوسيلسيو - ديلي آلي. خط الهجوم : سون - لوكاس مورا. وكان فريق توتنهام قد خسر مباراته الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز من فريق ليفربول بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد.