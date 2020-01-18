اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد بث مباشر Tottenham كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة توتنهام live

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بداية المواجهة شهدت تسجيل توتنهام هدفة الأول عن طريق اللاعب الأرجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو ولكن ذلك الهدف لايؤكد علي تفوق فني من جانب توتنهام علي ميدلزبرة ولكن ذلك الهدف جاء من خلال خطأ فردي من جانب الحارس توماس ميخياس وما يؤكد ذلك هو أعتماد ميدلزبرة علي الضغط العالي علي دفاعات ووسط ميدان توتنهام وذلك بالطبع مغامرة كبيرة من جانب المدرب جوناثان وودجيت في ظل الإمكانيات الفنية والمهارات الفردية التي يمتلكها توتنهام لذلك سنجد توتنهام قادر علي ضرب هذا التكتل من خلال تحركات بين الخطوط من جانب المهاجم البرازيلي لوكاس مورا.

توتنهام سجل هدفة الثاني في الدقيقة الخامسة عشر وعلي الرغم من ذلك واصل المدرب الشاب جوناثان وودجيت أعتمادة الكامل علي الضغط العالي الذي لم ينتج عنة شكل هجومي ولكن كان الغرض منة هو تصدير مشكلة لفريق توتنهام في عملية الخروج بالكرة وذلك النقطة لم يعاني منها توتنهام في ظل الإمكانيات والفرديات التي يمتلكها بالإضافة إلي إعطاء حرية التقدم الهجومي للظهيرين الثنائي الشاب ريان سيسيغنون وجافيت تانجانجا بالإضافة إلي تحركات كريستيان إريكسن بين الخطوط كذلك الحال بالنسبة مورا الذي كان يتحرك في بعض الأحيان بين الخطوط في منطقة العمق بالإضافة إلي تحركاتة في الطرف الأيمن مركزة الأساسي.

ميدلزبرة لم يكن لدية أنياب هجومية فقط يتم الأعتماد بشكل كبير علي الهجمات المرتدة والتي تعتمد علي الفرديات وذلك من خلال الكرات الطولية خلف دفاعات توتنهام لذلك لم يكن هناك خطورة هجومية لفريق ميدلزبرة في ظل طول القامة لثنائي قلب الدفاع جان فيرتونجن والدولي الكولومبي دافينسون سانشيز لذلك كان من الأفضل أن يتم الأعتماد علي الهجمات المرتدة بشكل منظم من خلال أستغلال التقدم الهجومي لظهيرين توتنهام.