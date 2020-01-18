اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد بث مباشر Tottenham LIVE رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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نتابع سوياً مباراة توتنهام وواتفورد بث مباشر بالجولة الثالثة والعشرون بالدوري الإنجليزي يذكر أن مواجهة توتنهام وواتفورد بالدور الأول قد أنتهت بالتعادل الإيجابي وكان الأقرب لحصد نقاط الثلاثة نقاط هو الفريق الضيف بعدما أن سجل هدفة الأول بالدقيقة السادسة عن طريق اللاعب الفرنسي عبدالله دوكوري ولكن في دقائق اللقاء الأخيرة تمكن توتنهام من إدراك التعادل عن طريق الدولي الإنجليزي ديلي ألي الذي أنقذ فريقة حينها من الهزيمة الثالثة علي التوالي بعدما أن تلقي هزيمة قاسية من بايرن ميونيخ بالجولة الثانية بدور المجموعات بالإضافة إلي هزيمتة أمام برايتون بالجولة الثامنة قبل مواجهة واتفورد بالجولة التاسعة والحال لايختلف كثيراً الأن مازال توتنهام يعاني من تذبذب النتائج تحت قيادة البرتغالي جوزية مورينيو.

توتنهام سيخوض مواجهة اليوم بعدما أن فقد ثمانية نقاط علي التوالي وذلك بالتعادل أمام نوريتش سيتي والهزيمة من ساوثهامتون وليفربول لذلك في حالة مواصلة توتنهام إخفاقاتة الممتالية سيفقد بشكل كبير فرصتة للتواجد بالمربع الذهبي وذلك بعدما أن حافظ السبيرز علي التواجد ضمن رباعي المقدمة علي مدار أربع مواسم علي التوالي وتظل فرصتة قائمة للتواجد ضمن رباعي المقدمة بالموسم الحالي ولكن أصبحت فرص بعض الفرق أقوي وبالإخص تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع بالإضافة إلي ليستر سيتي الذي يسير بصورة جيدة والذي يحتل المركز الثالث كذلك الحال بالنسبة مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الخامس بفارق أربع نقاط فقط عن السبيرز.

المواجهة الأخيرة التي خاضها توتنهام قد كانت أمام ميدلزبرة ضمن منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي وقد شهدت المواجهة عدة تعديلات وذلك أمر متوقع حيث أغلب الفرق الإنجليزية تقوم بعملية المدارة خلال منافسات الكأس ولكن بما أن توتنهام لدية صعوبات كبيرة في المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي أو المنافسة علي دوري أبطال أوروبا علي الرغم من صعودة إلي دور ثمن النهائي لذلك لم يكن هناك تعديلات كبيرة حيث قد تواجد بالتشكيل عدد كبير من العناصر الأساسية وذلك بوجود هاري وينكس وكريستيان إريكسن بالإضافة إلي الدور البرازيلي لوكاس مورا.